MANTOVA E’ stato annullato il convegno “Politiche abitative per il dopo di noi” in programma sabato 7 marzo alla Sala degli Stemmi di Palazzi Soardi. L’appuntamento, organizzato dall’associazione La Sfida, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Regione Lombardia, è saltato a causa delle misure precauzionali per il coronavirus.