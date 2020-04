Dati contagio di Regione Lombardia: a Mantova registrati 24 casi in più

MILANO – Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti secondo Regione Lombardia.

DATI REGIONALI

– i casi positivi sono: 62.153 (+827)

– i decessi: 11.142 (+235)

– in terapia intensiva: 1.073 (-48)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 12.043 (-34)

– i tamponi effettuati: 221.698 (+7098)

I DATI PER PROVINCIA

MANTOVA 2.655 (+24)

Bergamo: 10.472 (+46)

Brescia: 11.187 (+94)

Como: 2.154 (+48)

Cremona: 5.202 (+30)

Lecco: 1.982 (+12)

Lodi: 2.587 (+18)

Monza Brianza: 3.878 (+57)

Milano: 14.675 (+325)

Pavia: 3.316 (+70)

Sondrio: 859 (+10)

Varese: 1.884 (+71)