Disobbedienti: altri 50 sanzionati in tre giorni

MANTOVA Mantova In attesa di una non meglio annunciata passeggiata dei disobbedienti in programma per il prossimo 25 aprile, le forze dell’ordine continuano a presidiare le strade e a multare chi trasgredisce alle disposizioni del decreto del governo per il contenimento del coronavirus. Il numero più alto di persone sanzionate si è avuto, come al solito, nell’Alto Mantovano, dove i controlli sono più serrati e meticolosi che in altre zone per la vicinanza con la provincia di Brescia, una delle più colpite dalla pandemia. I carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere hanno sanzionato 43 persone tra il 18 e il 20 aprile; periodo durante il quale sono stati controllati complessivamente 265 veicoli e 333 persone. La maggior parte degli inadempienti sono uomini e l’età varia dai 75 ai 18 anni, tutti residenti nell’alto mantovano e nelle provincie limitrofe; 16 di questi sono stranieri. Undici invece le persone sanzionate dai carabinieri della Compagnia di Viadana nelle scorse ore, un dato giornaliero pressoché costante, spiegano dal Comando. Gli stessi militari di Viadana stanno stringendo il cerchio delle indagini sulle due persone che domenica scorsa hanno forzato un posto di controllo a Commessaggio fuggendo per i campi dopo essere usciti di strada con una Panda rubata nel parmense cui erano state apposte delle targhe di un’altra Panda rubate a Mantova. Non più di un paio, infine, le persone sanzionate ieri in città dagli agenti delle pattuglie della Polizia locale.