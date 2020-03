Maratona di solidarietà per il Poma: raccolti 740mila euro

MANTOVA Crescono di giorno in giorno le donazioni destinate all’ASST di Mantova per affrontare l’emergenza Coronavirus. L’azienda di Strada Lago Paiolo ha ricevuto fino a oggi un totale di 738.884,92 euro in denaro e circa 330mila euro in beni mobili. Una maratona di solidarietà che commuove, testimonianza dell’abbraccio della comunità mantovana ai professionisti che lavorano con grande sacrificio per assistere i pazienti. Associazioni, fondazioni, aziende, ma anche singoli cittadini: una generosità che non si ferma e dà speranza.