Regione Lombardia: contagi in decrescita, ma l’emergenza non è ancora finita

MILANO – “I dati valutati nel medio periodo mostrano una decrescita dei contagi, ma l’emergenza non è finita. Dovremo convivere ancora con questo virus Ci viene confermato che l’accesso agli ospedali cala sempre di più e che le persone continuano a guarire. Il dato dei decessi ci lascia addolorati e ci fa dire che siamo ancora in emergenza – – ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala -. Non sappiamo ancora quando inizierà la fase 2 ma i comportamenti saranno di fondamentale importanza.

I DATI

– i casi positivi sono: 65.381 (+1.246)

– i decessi: 12.050 (+199)

– in terapia intensiva: 947 (-24)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.042 (-585)

– i tamponi effettuati: 255.331 (+11.818)

I CASI PER PROVINCIA

BERGAMO: 10.629 (+39)

BRESCIA: 11.758 (+191)

COMO: 2.439 (+154)

CREMONA: 5.407 (+94)

LECCO: 2.030 (+25)

LODI: 2.714 (+36)

MONZA BRIANZA: 4.042 (+67)

MILANO: 15.546 (+269) di cui

MANTOVA: 2.863 (+115)

PAVIA: 3.536 (+88)

SONDRIO: 937 (+71)

VARESE: 2.106 (+85)

1.374 in corso di verifica