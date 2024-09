Calcio a 5 – C’è il Memorial Castelli-Giovannoni al PalaSgu: Saviatesta sfida Lecco e Olimpia Regium

Mantova Il Saviatesta torna in campo oggi al PalaSguaitzer per la seconda edizione del Memorial Castelli-Giovannoni – Trofeo Città di Mantova, un triangolare con Lecco e Olimpia Regium (prima partita alle ore 14). Gli appuntamenti del weekend in ricordo di Lucio Castelli e Giulio Giovannoni proseguiranno domani (sempre al PalaSgu dalle 14) con un altro triangolare per la categoria U19 nel quale si sfideranno Mantova, Cornedo e Lecco. L’ingresso al pubblico è libero e gratuito.

Mercoledì sera il Saviatesta ha disputato un galoppo amichevole con il Petrarca Padova, due tempi da 30 minuti in cui mister Milella ha potuto verificare sul campo i frutti del lavoro di queste prime tre settimane di preparazione. La squadra si è mossa bene al cospetto di una compagine di categoria superiore. Molto combattuto ed equilibrato il primo tempo, terminato 1-2. Nella seconda frazione ampio spazio alle rotazioni e a prove tecniche da parte dei due allenatori, con risultato finale di 2-5 con reti biancorosse di Grosso e Wilde.