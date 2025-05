A Rodigo il primo stabilimento produttivo carbon neutral in Europa

RODIGO – Fuji Seal Italy inaugura ufficialmente la sua nuova sede italiana e un ulteriore sito produttivo accanto alla struttura attuale a Rodigo, in provincia di Mantova: un traguardo strategico che segna una tappa fondamentale nella crescita dell’azienda e nel consolidamento della presenza del Gruppo Multinazionale Giapponese. Il nuovo stabilimento, sorge su un’area complessiva di 11.000 metri quadrati, con una superficie produttiva di 3.600 metri quadrati. Attualmente conta 58 dipendenti e 10 collaboratori, con un piano di crescita a medio termine che prevede l’ampliamento dell’organico di un 30%. Specializzato nella progettazione e produzione di macchine di applicazione etichette autoadesive a marchio Pago (brand storico del Gruppo Fuji Seal), il sito consente di triplicare le capacità produttive rispetto alle strutture precedenti, introducendo tecnologie di ultima generazione nel rispetto dei più alti standard qualitativi. Fuji Seal Italy si è guadagnata da tempo la fiducia dei clienti dei settori farmaceutico e personal care, rispondendo costantemente ai loro elevati standard in termini di qualità, sicurezza e performance. Con le capacità del nuovo stabilimento di Rodigo, ci impegniamo a rafforzare ulteriormente il nostro supporto a questi settori, offrendo soluzioni ancora più personalizzate, conformi e orientate al futuro. In linea con gli obiettivi ambientali definiti dalla Science Based Targets initiative (SBTi), lo stabilimento di Rodigo è la prima struttura produttiva carbon neutral in Europa del Gruppo Fuji Seal: è alimentato al 100% da energia rinnovabile, grazie all’installazione completa di pannelli solari e a una gestione energetica ottimizzata.