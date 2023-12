Ladri in azione in via Alfieri e Belgioioso

MANTOVA – È una recrudescenza di furti in abitazione quella che sta colpendo in particolare Mantova e hinterland. Negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicati gli episodi di raid da parte di ladri. Nella giornata dell’altro ieri, ad esempio, gli agenti della Volante della questura sono intervenuti per un paio di sopralluoghi di furto in città. Il primo verso le 13 in via Alfieri, dove i malviventi hanno forzato la porta di un appartamento, da dove però non risulta sia stato rubato qualcosa. Sarebbe invece andato a segno un furto in un altro appartamento di via Belgioioso scoperto dai proprietari al momento del rientro del lavoro alle 19.30. Bottino ancora da quantificare.