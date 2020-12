Adotta una sedia in S. Andrea, donazioni anche da Los Angeles

MANTOVA Si avvia un nuovo corso per la raccolta fondi “Adotta una sedia”, ossia la possibilità di acquistare una sedia nella basilica di Sant’Andrea, poiché le precedenti dovevano essere sostituite, sulla quale verrà apposta una targhetta con il nome del donatore.

L’iniziativa è partita nel 2019, come spiegato ieri dal rettore don Renato Pavesi. La spesa per l’acquisto di tutte le sedie necessarie ammonta a 54.000 euro e tramite libere donazioni ne sono stati al momento raccolti 36.000.

A sostenere la raccolta è giunto un ulteriore sostegno da parte della Compagnia del Preziosissimo Sangue di Cristo, rappresentata per l’occasione da Luisa Tamassia, Rosanna Golinelli e Giorgio Saggiani. Qualche tempo fa, infatti, la Compagnia già aveva supportato la raccolta, comprando 30 sedie. Ora ne sono state acquisite altre 10, per proseguire nell’attività di raccolta in modo efficace. Un contributo di 800 dollari è arrivato di recente perfino da una signora di Los Angeles.

Dalla sua origine, la Compagnia rappresenta una collaborazione ideale e fisica con Sant’Andrea e le attività alla stessa rivolte, essendo i suoi rappresentanti dediti alla venerazione del Preziosissimo e a diffonderne il culto, oltre che prestare servizio nelle celebrazioni solenni, curare e valorizzare la chiesa, tempio che custodisce la reliquia. Si sta, inoltre, valutando di ripristinare la vecchia sede della Compagnia, quella nella Cappella dell’Immacolata, nella quale è posto l’armadio restaurato del Seicento, dove era conservato l’archivio documentario.

Chi volesse sostenere la raccolta fondi, con l’acquisto di una sedia può effettuare un bonifico sull’iban Mps IT28V0103011502000005670855. Ilperf