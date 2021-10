Il 90% dei pazienti ricoverati per Covid non è stato vaccinato

MANTOVA Sono meno di dieci le persone attualmente ricoverate nei reparti riservati a malati di Covid di Asst Mantova, e solo uno di questi è vaccinato. La situazione ospedaliera attuale fotografa il regresso della pandemia in queste ultime settimane, non solo per quel che riguarda il calo di pazienti ricoverati ma anche per la loro effettiva gravità. Dei 19 posti-letto Covid rimasti a disposizione quelli occupati in Rianimazione sono due sui 4 del reparto che accoglie i casi più gravi. C’è un solo paziente nel reparto Utir (Unità di Terapia Intensiva Respiratoria, ndr), che conta 5 posti per accogliere pazienti in condizioni di media gravità. Restano infine 6 ricoverati su dieci posti disponibili, nel reparto di Malattie Infettive (nei giorni scorsi l’area Covid del reparto contava 8 pazienti), dove è ricoverato l’unico paziente vaccinato, segno che le sue condizioni non sono gravi. Un conteggio che dunque attesta al 90% la percentuale dei pazienti Covid non vacicnati. Da alcuni giorni inoltre non si registrano nuovi ingressi in ospedale, a ulteriore conferma che l’ondata attualmente in corso sta calando più che rapidamente. Un trend, quello ospedaliero, che riflette di fatto quello che emerge dal report settimanale di Ats val Padana, dove dall’ultimo in ordine di tempo risulta che le persone positive al Covid nella nostra provincia sono 181, per un calo di 359 unità nelle ultime 4 settimane monitorate dall’Osservatorio Epidemiologico di Ats. Il decremento medio è di 89 casi a settimana. Sempre nel corso delle ultime 4 settimane monitorate sono stati registrati complessivamente 9 decessi per Covid.