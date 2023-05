Apam apre alle bici per Garda e Colline Moreniche

MANTOVA Con il mese di maggio ritorna il servizio Apam Bicibus che connette Mantova, Peschiera del Garda e i principali percorsi dedicati alla scoperta del Lago di Garda e delle colline moreniche. Per tutti gli amanti delle due ruote, a partire da domenica 21 maggio e sino a domenica 29 ottobre 2023 sarà disponibile, solo su prenotazione, il servizio di trasporto biciclette tramite un carrello agganciato all’autobus che serve la linea 46 che collega Mantova, Pozzolo, Valeggio sul Mincio e Peschiera del Garda. Il servizio Bicibus permette di trasportare fino a 35 biciclette sul carrello e, a partire da giovedì 18 maggio, sarà possibile prenotare le corse disponibili nelle giornate di domenica e nei giorni festivi. Ricordiamo che la prenotazione può essere effettuata su www.apam.it, nell’apposita sezione dedicata allo shop online, oppure direttamente presso l’Apam Infopoint di Piazza Cavallotti, 10 a Mantova, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30. Passare una giornata diversa dal solito con Apam Bicibus è semplice e conveniente: per utilizzare Apam Bicibus è necessario essere in possesso del biglietto Bicibus, composto dal biglietto interurbano relativo alla tratta di interesse e dal biglietto di trasporto bici. Con la prenotazione si riserva unicamente il biglietto di trasporto bici, che costa 5 euro a persona per la sola andata o 7 euro per andata e ritorno; il servizio Bicibus è gratis per i bambini di età inferiore ai 12 anni (deve essere prenotato un bambino per ogni adulto). Per ulteriori informazioni contattare il customer care aziendale chiamando il numero 0376 230339, scrivendo al numero 346 0714690, a customer.care@apam.it o le pagine ufficiali su Facebook e Twitter.