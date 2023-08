Fine settimana pienamente soleggiato e con temperature più alte

MANTOVA L’estate torna protagonista. Lo farà già oggi con temperature in salita dopo una prima parte della settimana caratterizzata da condizioni meteo ideali, sebbene il termometro abbia segnato fra i 2 e 4 gradi al di sotto delle medie del periodo. Anzi, c’è stato spazio anche per il freddo notturno: martedì mattina la minima in aperta campagna è scesa nel mantovano fino a 13°. Quel fresco quasi settembrino batte ora in ritirata. Ci aspetta infatti un weekend decisamente più caldo, con il ritorno dell’afa a partire da domenica. Tutto il ponte di Ferragosto sarà in realtà soleggiato, pur con temperature di almeno 3/4° in più rispetto a quelle registrate ieri. Le carte meteo sono rassicuranti. Abbiamo di fronte almeno sette o otto giorni di bel tempo, anche se il prezzo da pagare sarà un notevole aumento della temperatura a partire da lunedì, con la previsione di un’ondata di caldo moderato da Ferragosto almeno fino a domenica 20. In questi giorni, pur senza raggiungere le temperature di luglio, il termometro si porterà a ridosso dei 35° in molte località padane, unitamente a tassi di umidità in notevole aumento. Si chiude quindi la parentesi fresca che ha segnato la prima parte di agosto. A determinare il ritorno della canicola sarà il solito affondo fresco nel vicino Atlantico collegato ad una depressione madre tra Irlanda e Portogallo che da domani inizierà ad aspirare aria molto calda dal Sahara algerino, diretta verso l’Europa centrale. Inizialmente non farà così caldo. Si prevede quindi un ponte di mezza estate pienamente soleggiato e con temperature massime comprese fra i 31/32° di domani e i 34° di Ferragosto. A seguire, l’afa si intensificherà, ma difficilmente il termometro si riuscirà a superare i 35 gradi. In più nella seconda metà della prossima settimana aumenterà il rischio di temporali, inizialmente limitati all’arco alpino, poi, da sabato, possibili anche in pianura. L’estate, insomma, proseguirà, ma non riproporrà per ora il caldo insopportabile delle scorse settimane. Negli ultimi vent’anni la seconda metà di agosto ha proposto molto raramente quel cambio di marcia dell’estate che nei decenni precedenti era solito iniziare dopo Ferragosto. Gli esempi di un’estate che prosegue quasi indisturbata anche nella seconda metà del mese sono ormai una costante degli anni 2000. Nell’agosto 2019 la terza decade del mese fu pienamente estiva con temperature massime sempre oltre i 30°. Ancora più calda la terza decade di agosto del 2018 con termometro vicino ai 35° per tre giorni di fila.