In moto contro il guardrail, 53enne gravissimo

MANTOVA Per evitare un pick-up che, nello svoltare non gli aveva dato la precedenza, è andato a sbattere violentemente con la propria motocicletta contro il guardrail. Grave incidente quello occorso nella prima serata di ieri lungo strada Ronchetrin, tra Roncanova di Gazzo Veronese e Ostiglia. Vittima del sinistro, stando alle prime sommarie informazioni, un 53enne di Villimpenta. Erano circa le 19.40 quando, secondo una prima ricostruzione, la moto sulla quale viaggiava il centauro mantovano, nel tentativo di evitare l’impatto con l’altro veicolo che di fatto gli aveva tagliato la strada, è andata a collidere contro il guardrail posizionato nell’altro senso di marcia. Gravissime le conseguenze dell’impatto contro le lamiere: la moto ha infatti preso immediatamente fuoco mentre il 53enne nell’urto ha riportato la recisione della gamba sinistra all’altezza del femore, dopo un volo di una trentina di metri. Immediato è scattato l’allarme: sul posto i sanitari del 118, intervenuti con ambulanza ed elicottero, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Appurate le critiche condizioni cui versava, il motociclista è stato quindi elitrasportato in codice rosso all’ospedale Borgo Trento di Verona. Sempre stando ai primi accertamenti, parrebbe che il conducente del pick up non si sia fermato a prestare soccorso.

Lorenzo Neri