Arrestate per aver rubato cosmetici e vestiti per 2000 euro

PORTO MANTOVANO I Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, nel pomeriggio di ieri, 25 ottobre, hanno tratto in arresto, nella quasi flagranza di reato, una 29enne ed una 28enne, entrambe cittadine rumene in Italia senza fissa dimora, ritenute responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso. Le due donne erano state notate da una commessa del negozio “Acqua e Sapone” di San Giorgio Bigarello mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali del reparto di cosmetici ed armeggiavano con alcuni prodotti, circostanze che inducevano la commessa a chiedere l’intervento dei Carabinieri mediante segnalazione al numero unico di emergenza 112, a cui nel frattempo giungeva altra segnalazione da una dipendente del negozio OVS sito all’interno del centro commerciale “La Favorita” di Mantova. L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano permetteva di intercettare pochi minuti dopo le due donne mentre si allontanavano a bordo della loro autovettura Fiat Punto. I militari procedevano, quindi, con l’ausilio di personale femminile alla perquisizione delle due donne e del veicolo utilizzato, rinvenendo occultati all’interno del bagagliaio numerosi prodotti di cosmetica e vari capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 2.000,00 euro, asportati poco prima presso i suddetti negozi. Pertanto, le due donne venivano dichiarate in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, nella mattinata odierna sono state condotte innanzi al Tribunale di Mantova per la convalida dell’arresto ed il successivo giudizio con rito direttissimo. In seguito all’odierna udienza, l’arresto è stato convalidato e, su richiesta della locale Procura, alle due donne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Mantova.