Attenzione ai link via sms o mail La questura: “È una truffa”

MANTOVA Attenzione alla truffa dei cosiddetti “accessi anomali” sul proprio conto corrente postale. A lanciare l’allarme circa questa ulteriore fattispecie di raggiro informatico, che nell’ultimo periodo, ha visto purtroppo cadere nelle rete anche alcuni utenti della provincia virgiliana come altresì riportato a fine ottobre dalla Voce, è la stessa questura di Mantova. Nello specifico e in termine tecnico si tratta di un tentativo di “smishing”. Tramite un link contenuto all’interno di un Sms o di una e-mail e, non ultimo, attraverso una telefonata proveniente da un numero verde del tutto simile a quello del customcare di Poste Italiane, i truffatori cercano di rubare dati personali e bancari con la richiesta di un lauto bonifico di denaro e l’inserimento dei propri dati per evitare blocchi del conto corrente. La parola smishing deriva dall’unione di “Sms”, ovvero i messaggi di testo che si inviano tramite cellulare, e “phishing”, cioè truffa. Quando i cybercriminali inviano sms o mail fraudolente cercano di ingannare il destinatario inducendolo a far aprire un allegato pieno di “malware” o un link dannoso. Ricordiamo sempre – fanno sapere dagli uffici di piazza Sordello – di non cliccare mai sui link che arrivano via posta elettronica o via sms senza aver prima accertato che siano veri attraverso i siti web ufficiali dei marchi in questione. In caso di sospetti, segnalate al portale della Polizia Postale (#essercisempre, #truffeonline), eventuali anomalie.