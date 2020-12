Gorgati (Lega): “Sulle nomine Aspef Palazzi non la racconta giusta”

MANTOVA A proposito delle nomine nel cda di Aspef, interviene il capogruppo della Lega in consiglio comunale Andrea Gorgati: “Riguardo le nomine del CDA di ASPEF il Sindaco Palazzi ha chiesto ai Consiglieri Comunali della minoranza di centrodestra un nome. Ha pure specificato che gradiva una terna di nomi femminili.

Come Consiglieri di centrodestra ci siamo riuniti ed abbiamo deciso di proporre un solo nome, quello dell’Avvocato Barbara Fracassi ed il curriculum relativo è stato l’unico che abbiamo inviato al Sindaco.

Quindi non so con chi abbia parlato il Signor Sindaco, perché chi rappresenta i cittadini che non lo hanno votato e siede in Consiglio Comunale aveva una posizione unitaria.

Trovo divertente la piroetta del Sindaco che evidentemente non la racconta giusta e racconta questa sua storiella per poter piazzare persone a lui gradite in seno ad una delle Aziende più importanti della Città.

Non utilizzi i nostri nomi e nostre presunte divisioni perché in Consiglio Comunale il centrodestra è compatto. Piuttosto dica che doveva accomodare tante, forse troppe persone e quindi ha trovato questa strada per estromettere le minoranze da ASPEF. “