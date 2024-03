Azione scende in piazza per l’ Europa

MANTOVA Le bandiere blu elettrico sventolavano nel sole di sabato mattina, presso il banchetto allestito in piazza Martiri dal gruppo di Azione Mantova, forza politica che ha voluto la centralità del capoluogo per lanciare la campagna per le elezioni europee. «A Mantova inizia la campagna elettorale per le elezioni europee di Azione. Incontriamo la cittadinanza e spieghiamo loro perché è giusto votare per un’Europa più unita, coesa – spiega il segretario provinciale di Azione, Gabriele Brigoni – l’Europa è la nostra casa, il nostro futuro e dobbiamo decidere se in questo futuro vogliamo essere protagonisti o emarginati, o se vogliamo chiacchierare di divisioni, contrasti e rimanere ai margini». (abb)