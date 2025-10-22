Bivaccava davanti a Palazzo Ducale: foglio di via per un “turista” indiano

MANTOVA E’ stato inoltre emesso nei confronti di un soggetto di origini indiane, già noto alle forze dell’ordine, il provvedimento monitorio del divieto di accesso urbano (DACUR).

L’uomo più volte aveva manifestato un atteggiamento aggressivo ed irrispettoso sia delle norme giuridiche che di comune convivenza civile, tali per cui il Questore di Mantova ha applicato allo stesso il divieto in questione con prescrizioni, valevoli per la durata di un anno, di accesso a determinati luoghi del centro storico.

In particolare lo stesso aveva occupato con i propri oggetti personali, la zona antistante l’ingresso di Palazzo Ducale limitando l’accessibilità e la fruizione delle aree interne e di pertinenza del sito.

Tali condotte, in ragione del rilievo storico ed artistico del sito, sono sintomatiche di una assoluta mancanza di volontà di inserimento sociale oltre che una incompatibilità con l’ordinaria e civile convivenza, tanto da poter creare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.