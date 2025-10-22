Regione Lombardia: Barbara Mazzali si dimette da assessore al Turismo, al suo posto Debora Massari, figlia del maestro pasticcere Iginio

MILANO/MANTOVA L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha rassegnato oggi le dimissioni. Lo comunica in una nota Regione Lombardia. “Ringrazio Barbara Mazzali – ha commentato il presidente Attilio Fontana – per il lavoro svolto durante il suo mandato e rivolgo a lei un sincero augurio per le attività future. Con lei la Giunta ha portato avanti progetti importanti, sempre nel segno di una leale collaborazione”. Al posto di Barbara Mazzali arriva Debora Massari, bresciana, imprenditrice figlia del celebre maestro pasticcere Iginio Massari, la quale è al suo primo incarico ed è in quota Fratelli d’Italia.

Il ringraziamento di Federalberghi Lombardia all’assessore uscente

Il presidente di Federalberghi Lombardia Fabio Primerano, assieme ai presidenti delle Associazioni provinciali e a tutti i colleghi albergatori di Federalberghi Lombardia, esprime all’assessore al Turismo di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, che lascia il suo incarico, un sincero e caloroso ringraziamento per l’instancabile impegno, la bravura e la passione con cui ha svolto il suo compito per un comparto strategico della nostra regione.

“Il turismo lombardo – dichiara Primerano – deve molto al lavoro che Barbara Mazzali ha svolto con professionalità, visione e costanza, insieme ai suoi validi collaboratori in questi anni. Con Barbara Mazzali non vi è dubbio che il turismo in Lombardia abbia compiuto grandi passi avanti, diventando oggi un punto di forza dell’economia regionale, un modello per l’Italia ed un esempio riconosciuto anche all’estero”.

Gli albergatori lombardi formulano a lei i migliori di auguri per il suo futuro professionale, ed augurano buon lavoro a Debora Massari chiamata a ricoprire l’incarico di assessore al Turismo di Regione Lombardia.