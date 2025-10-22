Controlli di Polizia: segnalati alcuni giovani consumatori di droga

MANTOVA Continua incessante l’attività di prevenzione e vigilanza della Polizia di Stato che, con operatori della Squadra Volante e con le pattuglie specializzate del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, nonché con la collaborazione della Polizia Locale, ha svolto servizi di controllo del territorio interessando tutta la città di Mantova. I controlli sono stati estesi anche alle vetture ed a tre esercizi commerciali.

I servizi, realizzati per innalzare i livelli di ordine e sicurezza pubblica cittadina, in ossequio alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi, venivano svolti principalmente nei pressi dei principali punti vendita della grande distribuzione nonché nelle aree urbane ed extra urbane con particolare attenzione al fenomeno della microcriminalità giovanile.

Allo scopo, sono stati attenzionati i giardini e i parchi limitrofi agli esercizi commerciali nonché aree residenziali nelle quali in passato sono stati registrati fenomeni predatori e comportamenti di particolare allarme sociale.

Invero, durante l’espletamento di tali attività di vigilanza, venivano identificati due soggetti, appena maggiorenni, trovati in possesso di dosi di hashish, cocaina e marijuana: entrambi venivano deferiti per violazione amministrativa ex art. 75 del DPR 309/90 per possesso di sostanza stupefacente.