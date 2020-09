Bivacchi molesti, i residenti chiedono di togliere la panchina in piazza 80° Fanteria

MANTOVA Troppi balordi e i residenti (ma anche gli esercenti della zona) non ci stanno, e chiedono, a caso estremo, estremo rimedio. La panchina di piazza 80° fanteria, collocata davanti all’agenzia immobiliare Akros, viene utilizzata nelle ore serali e notturne «da persone che bivaccano, mangiano, sporcano, si ubriacano. Molti sono rom che acquistano alcolici al supermercato vicino e bevono su quella panchina, lasciando i vuoti per terra». Questo il tenore della lettera ricevuta dal comandante della Polizia locale Paolo Perantoni nei giorni scorsi. Una lettera che peraltro denuncia come insufficiente il fattore di deterrente della videosorveglianza installata in tutta la piazza.

Dal canto suo il comando della vigilanza fa sapere che da tempo è stato incrementato il servizio di pattugliamento del comprensorio di piazza Cavallotti, ed è proprio di questi giorni un intervento che ha portato anche alla sanzione del Daspo per un cittadino particolarmente turbolento.