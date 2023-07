Settimana variabile tra mattine soleggiate e pomeriggi temporaleschi

MANTOVA Estate tra alti e bassi e con temperature nella norma. Fino al 10 luglio sarà un’estate normale, senza quel temuto effetto «Africa» che nei giorni scorsi ha già avvicinato il termometro ai 35 gradi. Il sole, quindi, non mancherà, ma la sostanziale assenza di un anticiclone stabile sull’Europa mediterranea esporrà tutti i giorni della settimana al rischio di temporali anche forti.

Proprio l’instabilità frequente contribuirà a mantenere le temperature diurne su valori normali per il periodo, fra 29 e 31 gradi, in attesa di un fine settimana nel quale l’alta pressione africana tenterà, forse con successo, una veloce sortita sull’Italia.

Ad impedire al momento ondate di caldo pesante sarà la posizione dell’anticiclone delle Azzorre, troppo sbilanciato in pieno Atlantico e poco propenso ad estendere un braccio permanente sull’Europa. Sarà così per buona parte della settimana, in attesa di un probabile assolo africano a partire da domenica prossima. Tutt’altro era stato l’andamento del mese di luglio dell’anno scorso, il secondo più caldo degli ultimi trent’anni dopo quello del 2015. Insomma, per almeno una decina di giorni andrà in scena un’estate senza eccessi.

Anche oggi il sole prevarrà sulle nubi con temperature nella media attorno ai 30 gradi. Occorre tenere conto però di una serie di impulsi freschi di stampo atlantico che già domani renderanno l’atmosfera più instabile nel pomeriggio. Probabile quindi, fra le 18 e le 21, qualche locale temporale anche nelle zone di pianura. Stesso copione domani: soleggiato in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio, con il rischio, più concreto di un forte temporale nel tardo pomeriggio. Anche nella notte successiva saranno possibili nuovi rovesci. Più stabile e soleggiata è attesa la giornata di mercoledì, con temperature diurne fino a quota 30°. Un nuovo impulso perturbato è atteso infine nelle prime ore di giovedì, giornata più variabile e fresca (massime sui 28°).

Più stabile e caldo sarà il prossimo fine settimana. Da sabato inizierà con buona probabilità una fase «africana» che culminerà fra lunedì 10 e mercoledì 12 con punte di 34-35 gradi praticamente certi. I primi sei mesi dell’anno hanno prodotto intanto piogge sostanzialmente nella media (a Mantova fra 350 e 380 millimetri), qualcosa di molto diverso dai 150 dell’anno scorso. Difficile capire cosa accadrà ora. Negli ultimi vent’anni i mesi estivi da giugno a settembre non sono stati quasi mai piovosi. Lo stesso mese di luglio negli ultimi vent’anni non ha mai superato la quantità media di pioggia che dovrebbe ricevere.