“Centro in festa” fa il pienone Palazzi: un successo da ripetere

MANTOVA «Il “Centro in festa” è stato un successone». A confermare la piena riuscita dell’iniziativa di largo respiro che, l’altro ieri dal tardo pomeriggio sino a notte fonda, ha portato il “salotto” della città a riempirsi di migliaia di persone, è stato lo stesso sindaco Mattia Palazzi. «È stato bellissimo vedere tante generazioni divertirsi insieme – ha dichiarato entusiasta il primo cittadino virgiliano – con eventi di qualità pensati a partire dai più piccoli, come la bellissima “battaglia dei cuscini” di piazza Sordello, fino ai tanti concerti e performance in ogni piazza e sotto i portici». Non solo giochi e musica però ma anche molto altro, come degustazioni e shopping. Una novità che ha visto il cuore della città presa d’assalto da una marea di gente già dal primo pomeriggio con il centro cittadino murato e i parcheggi sold out. Inoltre ad arricchire l’offerta ci ha pensato anche il “Mantova e Sabbioneta Heritage Centre”, un sistema diffuso di spazi culturali per la narrazione del sito Unesco inaugurato alle Pescherie di Giulio Romano. «Con questo nuovo evento per la città – ha proseguito Palazzi – abbiamo promosso un modello di collaborazione nuovo, tra Comune, associazioni e singoli commercianti. Bisogna proseguire così. La prossima settimana convocheremo già una riunione con le associazioni del commercio e proporrò loro di ripetere l’iniziativa, cercando insieme sponsor, per renderla strutturale, più di una volta all’anno. Grazie quindi a Fondazione Artioli, alle associazioni e ai commercianti che ci hanno creduto e si sono attivati con noi. Fare squadra premia, sempre».