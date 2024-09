All’Impianto Idrovoro di San Matteo la musica dei Pink Floyd protagonista

VIADANA “Voglio ringraziare il gruppo, il service e tutti i presenti a questa serata. Il ringraziamento principale va a voi del pubblico per aver risposto così positivamente all’evento di stasera e a tutti i precedenti che, come Amministrazione, abbiamo promosso”: con queste parole Alessandro Cavallari, vicesindaco ed assessore agli Eventi del Comune di Viadana – sul palco insieme all’assessore alla cultura Rossella Bacchi – ha introdotto il live dei The Wall Project, tribute band dei Pink Floyd, protagonista dell’apprezzato concerto, ad ingresso gratuito, di sabato sera (28/9) a San Matteo. Nella suggestiva cornice dell’impianto idrovoro di San Matteo, sold out per l’occasione, la talentuosa band tributo ha riproposto The Wall, ultimo capolavoro della formazione di Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright uscito nel 1979. Un’esibizione che ha ripercorso l’intero album dei Pink Floyd dal punto di vista sonoro, visivo e fotografico, grazie alle immagini del film di Alan Parker proposte sul palco. Un riuscito binomio visivo-musicale che ha immerso i tanti spettatori che hanno gremito la sala dell’Ecomuseo nelle atmosfere del tardo capolavoro floydiano. (l.c.)