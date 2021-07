MANTOVA Ci sono almeno 120 persone al momento in piazza Sordello alla commemorazione del dottor Giuseppe De Donno. Gente comune in gran parte con la mascherina proveniente da varie zone del Nord (Venezia, Verona, Carpi) oltre che Mantova. Pazienti e persone che hanno conosciuto il medico scomparso. Un solo cartello che chiede giustizia per De Donno e per il resto grande commozione dalle varie testinonianze che si susseguono tuttora.