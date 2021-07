Confesercenti assemblea elettiva: alla guida di Mantova riconfermato Gianni Rebecchi

MANTOVA – Cambio ai vertici di Confesercenti della Lombardia Orientale che raggruppa i territori di Brescia, Cremona e Mantova. La guida dell’associazione si tinge di rosa: Barbara Quaresmini, è stata eletta all’unanimità come presidente dell’unione associativa, mentre Gaia Fortunati, oltre alla vicepresidenza ottiene la delega a presidente della provincia di Cremona, è la prima volta che accade. Riconfermato invece Gianni Rebecchi, vicepresidente con delega a presidente della provincia di Mantova e attuale presidente regionale. Le elezioni si sono svolte durante l’assemblea elettiva che si è tenuta nella sede dell’associazione in via Salgari a Brescia, e nel corso della quale sono stati designati anche gli altri due vicepresidenti: Giuseppe Caccamo, vice presidente vicario, e Francesca Guzzardi. «Ringrazio per la riconferma che mi rende orgoglioso e accolgo con senso di responsabilità – ha affermato Rebecchi – nell’anno dell’importante traguardo del 50° della confederazione. Quello che ci attende è un periodo di grande lavoro e rilancio al fianco delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della nostra provincia per traghettarle fuori dall’emergenza economica che si è generata con la pandemia. Aziende e imprenditori che in questi lunghi 15 mesi sono stati oggetto di innumerevoli provvedimenti restrittivi. Ciò nonostante hanno saputo dimostrare il loro valore e la capacità di resilienza, hanno dovuto imparare nuovi modi di fare impresa, di interagire con i clienti, di reinterpretare i mercati. Una lezione di cui dobbiamo fare tesoro perché sempre più nei prossimi anni dovremo abituarci a rispondere con efficacia a improvvisi cambi di direzione».