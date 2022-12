Controlli della Guardia di Finanza di Mantova: scoperti 20 lavoratori in nero e 23 irregolari

MANTOVA Le Fiamme Gialle mantovane hanno effettuato, su tutta la Provincia, numerosi controlli orientati alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di “lavoro sommerso”. Gli interventi eseguiti hanno consentito di scoprire 20 lavoratori impiegati in “nero” e 23 irregolari. Nei confronti dei titolari delle aziende “irregolari” controllate sono state elevate sanzioni amministrative, fino a un massimo di € 43.200, ai sensi dell’art. 3, 3° comma, del D.L. 12/2002; inoltre, per gli esercizi commerciali è stato richiesto, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché, come detto, è stato riscontrato che più del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risultava occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento sospensivo sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare la posizione dei lavoratori trovati intenti a prestare la loro opera in nero con l’assunzione degli stessi e a pagare le sanzioni previste dalla normativa vigente.