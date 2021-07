Covid: 30 nuovi contagi nel Mantovano

MANTOVA Una risalita lenta ma inesorabile quella dei contagi giornalieri nella nostra provincia. Stando ai dati forniti dalla prefettura di Mantova, oggi nella nostra provincia si sono contati 30 nuovi casi di Covid, metà dei quali sono stati individuati tra Viadana e Sabbioneta. In particolare in quest’ultimo comune i nuovi contagi registrati nelle scorse 24 ore sono stati otto come già alcuni giorni fa quando venne segnalato un focolaio che sarebbe scaturito dai festeggiamenti della vittoria dell’Italia agli europei di calcio.