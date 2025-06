Da Rangoni&Affini un nuovo Caddy Maxi per la cooperativa Ippogrifo

MANTOVA È stato consegnato alla cooperativa sociale Ippogrifo, parte del consorzio Solco Mantova, un nuovo Volkswagen Caddy Maxi passo lungo a 7 posti, veicolo destinato al trasporto degli ospiti e dei pazienti delle comunità psichiatriche seguite dalla cooperativa.

Ippogrifo, fondata nel 1998 a seguito della legge Basaglia, opera da oltre vent’anni con servizi socio-sanitari e educativi. Gestisce comunità residenziali ad alta e media protezione e sviluppa percorsi riabilitativi per persone con disturbi psichiatrici.

Gestisce inoltre la Mantua Farm School servizio formativo innovativo di accompagnamento e sostegno scolastico per adolescenti e giovani promuovendo l’inclusione. Grazie alla collaborazione con Rangoni & Affini Spa, concessionaria ufficiale Volkswagen Veicoli Commerciali, Ippogrifo ha potuto disporre immediatamente del mezzo, fondamentale per il potenziamento dei propri servizi. Rangoni & Affini ha supportato la cooperativa con una soluzione su misura, mentre Ippogrifo avvierà una raccolta fondi per coprire i costi del veicolo.

La raccolta sarà promossa tramite diverse iniziative. La prima è prevista per il 10 luglio, con un open day presso Corte Maddalena a Curtatone, un’occasione aperta al pubblico per conoscere da vicino progetti, operatori e utenti.