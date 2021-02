Volley B1 f – Derby d’alta quota a Porto: l’Euromontaggi sfida la capolista Nardi Volta

Porto Mantovano Il derby tra Euromontaggi e Nardi, in programma stasera a Porto Mantovano (ore 21, arbitri Barbara Manzoni di Lecco e Kronaj di Novara) segna l’inizio del girone di ritorno della B1 femminile. Nella gara d’andata giocata a Volta, come si ricorderà, le collinari si imposero con un netto 3-0. Di fronte le prime due del girone, con la Nardi capolista a punteggio pieno e l’Euromontaggi che ha perso soltanto il derby e deve recuperare la sfida esterna col Volano (il 2 aprile). A proposito di recuperi, sabato lo stesso Volano gioca il match della seconda giornata col Villa d’Oro e mercoledì prossimo a Cognola contro l’Argentario il derby trentino della prima giornata. Il campionato ripartirà invece il 6 marzo con le partite del 7° turno.

Derby in campo, dunque, ma non sugli spalti ed è sempre un peccato visto il valore delle due compagini. Volta è favorita, ma il Porto punta a vendere cara la pelle. «Giocare in mezzo alla settimana è complicato – afferma il coach dell’Ngs, Biagio Marone – le ragazze lavorano o studiano e non possono preparare al meglio il match. Sappiamo di confrontarci con la prima della classe, ancora imbattuta, ma giochiamo in casa e faremo il possibile per onorare il derby. Volta è forte, ha giocatrici esperte che sanno essere determinanti quando c’è da gestire il set oppure chiuderlo. La mia squadra comunque è cresciuta dopo la gara d’andata, siamo secondi e vogliamo continuare su questa strada, cercando di migliorare, se possibile, i risultati ottenuti finora».

«Siamo già al giro di boa – ribatte, da casa Volta, il tecnico Matteo Solforati – e affrontiamo subito la prima inseguitrice. Veniamo dal bel successo ottenuto sabato scorso a Volano, non era facile e sono contento della prestazione della squadra, che sarà messa a dura prova dal Porto che cercherà di riscattare la sconfitta dell’andata e prendersi la rivincita. Dobbiamo dunque stare molto attenti e giocare come sappiamo. Finora le ragazze hanno sempre approcciato bene le partite, è un buon segnale e dovrà essere così anche stavolta, al cospetto di una squadra che sta facendo molto bene come dimostra il secondo posto in classifica».