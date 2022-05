Dal Pnrr 6,5 milioni per anziani e disabili

MANTOVA Il ministero del lavoro e politiche sociali ha emanato il Decreto di approvazione delle graduatorie del bando Pnrr destinato a finanziare progetti territoriali finalizzati a rafforzare i servizi di welfare locale. Tutti i progetti candidati dal Consorzio progetto solidarietà (Coprosol) sulle varie linee di azione, sono stati finanziati. Si tratta di 6.441.500 euro di cui 1.800.000 specifici sul capoluogo.

«L’unione fa la forza – ha sottolineato il sindaco Mattia Palazzi –, risorse importanti per progetti e servizi sociali per i Comuni del Consorzio».

Nelle prossime settimane andranno perfezionati gli studi di fattibilità e i progetti preliminari, poi verranno stipulate le convenzioni col ministero, e nella seconda parte del 2022 partiranno i progetti, con durata triennale e conclusione entro il 2026 come da bandi Pnrr. Verranno finanziate in totale sette progettualità.

Il sostegno alle capacità genitoriali e la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie: una equipe multidisciplinare sociosanitaria perverrà alla progettazione personalizzata degli interventi di presa in carico delle famiglie seguite dal servizio tutela minori. La riqualificazione di alloggi protetti per anziani non autosufficienti: alcuni appartamenti del comune di Marmirolo verranno riqualificati e attrezzati con dispositivi domotici, in collaborazione con la Fondazione Mazzali.​

A seguire, il rafforzamento dei servizi domiciliari e le dimissioni ospedaliere protette per anziani con la costituzione di un Pua (punto unico di accesso); la prevenzione del burn out degli operatori: percorsi di counseling e sostegno psicologico, e poi percorsi di autonomia per persone con disabilità che vede finanziati due progetti, per 1.430.000 euro. Infine l’Housing First: progettualità che mira a ristrutturare con i fondi Pnrr cinque appartamenti (due in via Tassoni e tre in via Paride Suzzara Verdi) per fronteggiare emergenze abitative.