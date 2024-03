Progetto Icaro e sicurezza al volante. La Polizia Stradale incontra gli studenti del Greggiati e dell’Alberti

MANTOVA Anche quest’anno la Polizia di Stato ha programmato una serie di interventi formativi nelle scuole della provincia nell’ambito dell’ormai noto “Progetto ICARO”, curato dalla Polizia Stradale e sviluppato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Gli incontri sono già iniziati e i giovani utenti della strada durante questi eventi vengono incoraggiati ad adottare condotte responsabili e sensibilizzati sulla gravità delle conseguenze di comportamenti imprudenti sulla strada. Attraverso lezioni dedicate, testimonianze dirette degli operatori, video e simulazioni informatiche gli studenti prendono consapevolezza dei vari aspetti e dei rischi connessi alla circolazione stradale. Il “team” della Polizia Stradale di Mantova ha tenuto recentemente alcuni di questi interventi nell’Istituto d’istruzione superiore “Giuseppe Greggiati” di Ostiglia e nella Scuola Media “L. B. Alberti” di Mantova, durante i quali si è potuta apprezzare una partecipazione numerosa degli studenti, che hanno dimostrato interesse per i temi trattati, contribuendo a creare momenti costruttivi ed intervenendo con quesiti, dando riprova che investire nei ragazzi fin dal periodo scolastico è fondamentale per creare una cultura della sicurezza. Le varie campagne delle quali la Polizia Stradale è portavoce, continueranno come da programma nel territorio provinciale per tutto il 2024.