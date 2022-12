Distretti del commercio, dalla Regione arriva oltre un milione e mezzo di euro

MANTOVA – Ammontano a oltre 47 milioni di euro le risorse destinate da Regione Lombardia a tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando. A Mantova è stato destinato complessivamente 1.603.067 euro (Viadana, Oglio Po 630 mila euro, Mantova Le botteghe del centro 487.016,81 euro; Marmirolo Rivivi il commercio mantovano tra corti, ville, terre verdi e d’acqua: 162.016,81 euro; Bagnolo San Vito “Dal Mincio al Po, fortezze, scambi e devozione – in terre virgiliane e matildiche 162.016,81 euro; Castel Goffredo “Commerciando tra castelli e casali dell’Alto Mantovano 162.016,81 euro). La misura è finalizzata a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio, premiando in modo particolare le eccellenze progettuali e i distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo. Il bando ha visto una dotazione finanziaria più che raddoppiata rispetto all’ultima edizione a dimostrazione della forte volontà della Regione di sostenere il settore del commercio e gli enti locali. “I distretti del commercio – ha detto il presidente Fontana – ricoprono un ruolo fondamentale sui territori, riuscendo ad attivare sinergie e a fare sistema. Sono inoltre interlocutori importanti non solo per gli operatori locali, ma anche per l’intera collettività”. “Con questa misura – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – rafforziamo maggiormente il rapporto pubblico-privato, da sempre modello vincente in Lombardia, nel suo ruolo di coordinamento e indirizzo. La Regione sostiene gli enti locali che a loro volta prevedono opere di importante impatto economico per il territorio”.