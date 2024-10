Domani l’inaugurazione della nuova via Amadei (ispirata a Lombard Street)

MANTOVA Domani alle 17 sul sagrato della chiesa di San Luigi Gonzaga a Te Brunetti sarà inaugurata la nuova via Amadei. Interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, la Giunta comunale, i tecnici e progettisti. Per l’evento si terrà il tradizionale taglio del nastro da parte delle autorità e per l’occasione verrà offerto a tutti i presenti vin brûlé. Per l’occasione sarà presente anche la Banda Città di Mantova che proporrà vari brani musicali. “Portandola a senso unico abbiamo recuperato spazio per realizzare la ciclabile e per progettare la prima via giardino della città, inserendo alberature e verde lungo tutto l’asse – scrive il sindaco sulla sua pagina facebook -. Con questo intervento oltre al restyling estetico riduciamo le isole di calore, creando una via per le persone e non solo una strada di transito per le auto. Abbiamo scelto di creare un percorso non rettilineo, mutuando in parte Lombard Street di San Francisco, per ridurre la velocità delle auto e per recuperare più spazio per il verde”.