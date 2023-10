False telefonate per truffe sulle operazioni bancarie, l’allarme di Cna

MANTOVA E’ in corso una nuova campagna truffaldina a mezzo del telefono attraverso la quale i truffatori utilizzando dei numeri di telefono apparentemente riconducibili a conosciuti uffici ed enti pubblici -spiega il portavoce della CNA Franco Bruno- che inducono le ignare vittime a compiere operazioni bancarie di trasferimento del denaro dal proprio conto corrente a carte di credito prepagate nella disponibilità dei truffatori. In particolare falsi operatori di asseriti uffici antifrode, nel segnalare falsamente operazioni sospette sul conto bancario delle vittime- continua Bruno- le inducono fraudolentemente a compiere versamenti di denaro. Per evitare di incorrere in simili truffe –conclude Bruno-, l’appello rivolto agli utenti di non dar corso ad operazioni bancarie a seguito di telefonate ma contattare prima il proprio Istituto di credito di riferimento. In caso di qualsiasi dubbio la raccomandazione è di ricordarsi sempre di contattare le forze dell’ordine