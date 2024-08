Fiera delle Grazie, il programma dei prossimi giorni

GIOVEDì 15 AGOSTO

05.00 Belfiore – Grazie

Ritrovo e partenza da Belfiore della 14° edizione della manifestazione ludico-motoria “La marcia delle Grazie”

09.30 Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie

In Assumptione B. Marie Virginis Santa Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Marco Busca Vescovo di Mantova. Accompagnamento delle Scholae Cantorum della Diocesi di Mantova

11.00 Sagrato del Santuario

L’Amministrazione Comunale e il Vescovo S.E. Mons. Marco Busca salutano i Madonnari

17.00 Infopoint

“Il cammino di Assisi” – Gilgamesh Edizioni. Presentazione con l’autore Angelo Rossi

17.30 Riva della Madonna

“Dal cielo…per le vie del mondo. Leonardo Vitale e l’arte madonnara”. Milella Editore. Presentazione con l’autrice Anna Maria Andriani

18.00 Infopoint

“Gerusalemme ancora” – Oligo Editore. Presentazione con l’autrice Sandra Manzella

19.00 Piazzale del Santuario

Premiazione Banco Fiera

20.00 Piazzale del Santuario

Premiazione dei vincitori del 50° Incontro Nazionale dei Madonnari

21.30 Riva della Madonna

Mira il tuo popolo o bella Signora. Preghiera Mariana con il Vescovo S.E. Mons. Marco Busca

22.00 Piazzale del Santuario

1973-2024: L’incontro dei Madonnari a Grazie. Cinquant’anni di storia fra tradizione e innovazione. Conduce Paolo Bertelli. Esibizione di danza a cura di oMAdanza

VENERDì 16 AGOSTO

10.00 Riva della Madonna

Congresso dei Madonnari

17.00 Infopoint

Il Museo Diffuso del Risorgimento e l’Area Alto Mincio. A cura di Provincia di Mantova, comuni di Curtatone, Rodigo, Goito Castelnuovo d/Garda e FIAB

21.00 Piazzale del Santuario

Concerto ucraino del canto a cura di Diaspora Ucraina Mantova e l’orchestra del teatro Verdi di Buscoldo, diretta dal Maestro Daniele Anselmi

SABATO 17 AGOSTO

17.30 Riva della Madonna

“La leggenda dei fiori di loto” – Ecogeses Editore. Presentazione con l’autrice Olimpia Palo. Navigazione per le valli del Mincio e lettura in barca per bambini e genitori (su prenotazione e a pagamento – infopoint)

18.00 Infopoint

“La clinica dei misteri” – Il Rio Editore. Presentazione con l’autore Nicolò Barretta

21.00 Piazzale del Santuario

Grazie in-canto. Concorso canoro. Conduce Max Laudadio di Striscia la Notizia

DOMENICA 18 AGOSTO

18.00 Infopoint

Intrattenimento con Wainer Mazza e il musicista Sisto Palombella

21.00 Piazzale del Santuario

Spettacolo di Antonio Mezzancella vincitore di Tale e Quale Show.

Live band: Ridillo.

Conduce Giacomo borghi di Radio Pico.

23.00 Parco Fiera

Spettacolo piromusicale

Voce narrante dell’Antichissima Fiera delle Grazie:Elide Pizzi

AREA BIMBI

Giochi Giganti con il CSI

15 mattino e pomeriggio con laboratorio di aquiloni

16 pomeriggio

17 pomeriggio

18 mattino e pomeriggio

Fattoria degli animali e Battesimo del cavallo

Dal 14 al 18 agosto tutto il giorno

AREA GIOVANI

21.30 CAEM ARENA EVENTI

14 agosto: Talent 4Accordi – Esibizione degli allievi della scuola musica 4Accordi

15 agosto: “La noche Latina” con Dj Gabo e gli insegnanti Sebastiano e Sara. Stage di salsa portoricana, ballo e animazione

16 agosto: Live music “Rock in Grazie” – band giovani

17 agosto: Summer party con dj Peter B

18 agosto: Serata disco con dj Andrea Pincella

MUSEO DEI MADONNARI

Il museo conserva ed espone un consistente numero di opere di Maestri Madonnari: capolavori unici e creazioni del tutto originali si mescolano a riproduzioni su pannelli e cartoncini di opere eseguite precedentemente sulle piazze.

Orari museo: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 tutti i giorni,

Sante Messe

Santa Messa vespertina 14 agosto – Ore 8.00 – 17.30

Solennità dell’Assunta 15 agosto – Ore 6.30 – 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30- 19.00

Prolungamento della Solennità 16 agosto – Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30

GRAZIE AMBIENTE

Rispetta l’ambiente, consuma meno plastica! Ricarica gratuitamente la tua borraccia nei punti indicati con la goccia.

16 AGOSTO ORE 18.00 – Riva della Madonna : “Ahia, che male” gioco-laboratorio sulla raccolta differenziata a cura di Aprica.