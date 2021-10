Anche il Pojana Pennacchi al Sociale

MANTOVA Dopo quasi due anni di pausa forzata, dovuta allo stato di emergenza sanitaria, Shining Production torna al Teatro Sociale di Mantova con Mantova Live Theatre e una serie di spettacoli attesissimi.

Fra questi, ci saranno anche i The Pozzolis Family con “A-Live! Perché Sopravvivere ai Figli è una cosa da ridere!” (evento a cura di Shining Production), che si confermano per il 27 novembre 2021. Poi, I Legnanesi con “Ridere”, che andranno in scena il 5 dicembre 2021 (evento a cura di Shining Production e Artespettacolo). Nel 2022 Claudio Baglioni salirà sul palco del Teatro Sociale il 27 gennaio (evento a cura di Friends & Partners), il 29 gennaio sarà il turno dei PanPers (evento a cura di Shining Production e Artespettacolo), il 19 febbraio arriva Andrea Pennacchi con “Pojana e i suoi fratelli” (evento a cura di Shining Production), mentre il 5 e 6 marzo, per due date, finalmente, Virginia Raffaele con Samusà (evento a cura di Shining Production), attesa anche lei già nel 2020. L’11 marzo, invece, appuntamento con la grande musica di Fabio Concato (evento a cura di Shining Production e Artespettacolo).

Per tutte le informazioni, il programma e gli aggiornamenti sugli spettacoli www.mantova-live.it

Tutti i biglietti sono in vendita online su Ticketone e al Box Office c/o Teatro Sociale di Mantova con i seguenti orari:

martedì 10-13

giovedì 16-19

sabato 10-13

Tel. 0376/1590869 – boxofficemantova@gmail.com