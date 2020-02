Forza Italia verso il congresso cittadino. Via adesso al tesseramento

MANTOVA Forza Italia cittadina andrà a congresso. Ad annunciarlo alla propria base è stato il commissario Nicola Sodano, che via sms ha avvisato della procedura apertasi per celebrare l’assise. Tutto infatti dovrà passare per la fase preliminare del tesseramento.

Tutto parte dall’informativa della segreteria nazionale datata al 7 febbraio scorso, nella quale si avvisa che il presidente Silvio Berlusconi ha dato il via alla campagna adesioni a Forza Italia per il 2020. Il termine ultimo per avere diritto di elettorato attivo e passivo in occasione della prossima stagione congressuale è fissato a giovedì 30 aprile prossimo.

Da qui la comunicazione di Sodano al suo popolo azzurro: «Il 30 aprile scade il termine per il tesseramento 2020 che permette di partecipare al congresso cittadino per eleggere o farsi eleggere coordinatore cittadino o membro del direttivo. Avevo già annunciato che da maggio in poi (data da destinarsi) è mia volontà fare il congresso. Tesseratevi e fate tesserare», conclude Sodano.