Furgone finisce contro la vetrina di una tabaccheria in piazza Sordello: ferita una 60enne

MANTOVA – Furgone posteggiato senza freno a mano finisce contro la vetrina della tabaccheria. Il fatto è accaduto questa mattina, 31 maggio, poco dopo le 10 in piazza Sordello. L’autista del mezzo, appartenente ad ua ditta che si occupa della consegna delle bevande nei bar e nei ristoranti della piazza, ha lasciato lo stesso furgone in un tratto in salita di piazza Sordello, questo è scivolato all’indietro andando a frantumare le vetrine di una tabaccheria. Ad avere la peggio una 60enne che è rimasta lievemente ferita. Sul posto intervenuti gli operatori di Soccorso Azzurro e la Polizia Locale di Mantova per i rilievi.