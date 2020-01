Furti in abitazione, ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre georgiani

MANTOVA Era la vigilia di Natale quando i militari della Stazione Carabinieri di Roncoferraro avevano tratto in arresto, in flagranza di reato, tre malviventi georgiani, poiché sorpresi a forzare una porta secondaria di una villetta di Curtatone. Dopo averli bloccati, le immediate perquisizioni, personali, veicolare e domiciliare, consentivano di rinvenire grossi cacciaviti, chiavi adulterine, cesoie, nonché dei monili di dubbia provenienza. I luoghi “visitati” hanno di fatto coinvolto l’intera provincia di Mantova, colpendo Roncoferraro, Porto Mantovano, Suzzara, Lunetta di Mantova, San Biagio di Bagnolo San Vito, San Giorgio Bigarello. Per il primo episodio di Curtatone è nel frattempo già stata emessa una prima sentenza di condanna, non ancora passata in giudicato, che ha assicurato la “sbarra”, per due anni, ai tre georgiani ancora rinchiusi nella Casa Circondariale di Mantova.