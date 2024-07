Calcio a 7 – L’Edilizia Sperindio trionfa al “Memorial La Fata”

BORGOFRANCO SUL PO È terminata con il trionfo dell’Edilizia Sperindio l’ottava edizione del Memorial “Michele La Fata”, ormai un classico estivo del calcio a 7. Finale senza storia, quella andata in scena al “Teatro dei sogni” di Borgofranco. L’Edilizia ha prevalso 8-2 sul Ristorante Corte Matilde grazie alle reti di Danza, Carpeggiani (tripletta), Mazzali, Tosi, Tinti e Acquafresca; di Omeregie e Mantovanelli i gol degli avversari. L’Edilizia Sperindio si è confermata nell’albo d’oro del Memorial, che anche quest’anno ha riscontrato un enorme seguito.

Da citare anche i singoli atleti premiati a fine torneo. Matteo Cortese (Corte Matilde) è stato nominato miglior giocatore del Memorial; ad Alessio Acquafresca (Edilizia Sperindio) il titolo di capocannoniere; infine, Mattia Fiori (Edilizia Sperindio) si è portato a casa il riconoscimento quale miglior portiere.

Anche quest’anno i campioni in carica dell’Edilizia si sono dimostrati superiori alla concorrenza: emblematico il 7-1 con cui hanno battuto in semifinale il New Team (che pure era riuscito a prevalere nella fase a gironi). Onore anche ai vicecampioni di Corte Matilde, che sono tornati a giocarsi il titolo due anni dopo la precedente finale.

Successo anche per il torneo “Future Stars”, riservato alle squadre giovanili. Il Pegognaga si è aggiudicato la terza edizione battendo in finale la River. Anche in questo caso applausi meritatissimi per tutte le squadre partecipanti.