Guasto ai passaggi a livello, soppressi tre treni sulla Modena-Mantova-Verona

MANTOVA – Nella serata dell’altro ieri sulla linea Modena-Mantova -Verona sono stati soppressi alcuni treni a causa di un guasto ai passaggi a livello tra Quattroville e Soliera in provincia di Modena. Il treno 17000 sulla tratta Modena-Quattroville è stato soppresso mentre il 17011 è stato sostituito con un bus. E così i treni 22454 fermo a Quattroville e il corrispondente di ritorno 22497 sono stati soppressi. Sono 3 passaggi a livello vicini e collegati fra loro. Sono intervenuti i tecnici reperibili di Rfi. In questi casi le norme prevedono che per far passare i treni i passaggi a livello guasti debbano essere presidiati da personale e questo comporta ritardi e cancellazioni nelle corse.