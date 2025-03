Festivaletteratura arricchisce l’archivio sonoro

MANTOVA – L’archivio sonoro si arricchisce con gli audio dell’edizione 2024 e diventa ancora più accessibile grazie alla nuova app, che introduce anche nuove funzionalità per fruire i contenuti di Festivaletteratura. Dopo un intenso lavoro di catalogazione, l’archivio sonoro di Festivaletteratura cresce e si arricchisce di nuovi contenuti: gli audio di 233 eventi dell’edizione 2024 da oggi possono essere ascoltati gratuitamente non solo sul sito dell’archivio della manifestazione (archivio.festivaletteratura.it) ma anche – e questa è la grande novità di quest’ anno – sull’app del Festival. Basta qualche click, o qualche tap sullo schermo dello smartphone, per rivivere gli incontri con grandi voci della letteratura mondiale come Emmanuel Carrère, Elif Shafak, Joël Dicker, Colum McCann, Deborah Levy, il Premio Pulitzer 2024 Nathan Thrall, il vincitore del Booker Prize 2023 Paul Lynch o la giornalista Premio Nobel per la pace Maria Ressa.

Accanto a rassegne ormai note al pubblico del Festival (dagli incontri del Fuoco sacro della scrittura ai quattro tradizionali blurandevù, dagli accenti alle lavagne), tra i nuovi eventi disponibili per l’ascolto si trovano anche gli interventi di numerosi protagonisti della narrativa italiana contemporanea.

L’offerta di contenuti sonori che si possono trovare sull’app non si limita però all’archivio sonoro: l’app permette anche di ascoltare tutti i podcast prodotti da Festivaletteratura, a cominciare dalle ultime produzioni.

Non solo contenuti audio, ma pure una sezione video che permette di recuperare gli eventi trasmessi in streaming,

Si apre, inoltre, La campagna di tesseramento 2025 anche online. Da qualche giorno è possibile rinnovare la tessera Filofestival per il nuovo anno anche attraverso il sito dell’associazione (www.filofestival.it). Rimane disponibile come sempre anche la possibilità di tesserarsi dal vivo, presso la Libreria.Coop Nautilus nei normali orari di apertura, e presso la sede dell’associazione in via Baldassarre Castiglioni 4 il martedì mattina dalle 9:30 alle 12.30.