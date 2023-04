Agricoltura, summit Coldiretti Lombardia con l’assessore regionale Beduschi

MANTOVA Summit dei vertici di Coldiretti Lombardia con l’assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, nella sede dell’organizzazione a Milano. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che l’appuntamento è servito a fare il punto della situazione per tracciare le strategie per la tutela e la valorizzazione del comparto.

Tanti i temi affrontati: dalla questione siccità, con la necessità di una gestione oculata e di programmazione, alla fauna selvatica con la condivisione dell’urgenza di contenere la diffusione incontrollata di questi animali anche attraverso misure a sostegno degli agricoltori e allevatori, senza dimenticare le nutrie che in diverse aree della Lombardia nuocciono non solo alle campagne ma anche alla sicurezza delle persone. Ma si è discusso anche – continua la Coldiretti Lombardia – di competitività e innovazione del settore, dell’importanza di investire sulla formazione di nuovi profili professionali e della difesa delle nostre eccellenze e della nostra agricoltura, facendo fronte comune anche contro le minacce internazionali a cominciare da quella del cibo sintetico.

“Ringraziamo l’assessore per la sua disponibilità e collaborazione – commenta Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia – e per la sinergia su tematiche per noi importanti. Registriamo poi in maniera positiva la sua volontà di assicurarci un dialogo diretto e costante, per recepire le nostre istanze tenendo in debito conto le peculiarità territoriali”.