I trattori arrivano al Pirellone

MANTOVA .- Audizione con i rappresentanti del mondo agricolo in commissione agricoltura ieri in Regione alla presenza dell’assessore Alessandro Beduschi, del vicepresidente della commissione Carlo Bravo, del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Christian Garavaglia e dei consiglieri regionali di Fd’I Paola Bulbarelli, Pietro Macconi, Claudio Mangiarotti, Pietro Macconi, Giorgio Bontempi, Giacomo Zamperini, Diego Invernici e Marcello Ventura.

Il Pirellone si è mostrato ricettivo della protesta degli agricoltori. «Sosteniamo in ogni sede le richieste dei rappresentanti del mondo agricolo, perché l’agricoltura per la Lombardia e per il territorio mantovano in particolare è troppo importante. Abbiamo un patrimonio rurale secolare che va tutelato. Prodotti agroalimentari di qualità. Un settore di eccellenza con tante aziende di trasformazione con certificazioni produttive e di filiera, nonché elevati standard di sicurezza e sostenibilità», ha commentato Paola Bulbarelli.

«Era fondamentale incontrare i presidi degli agricoltori per affrontare le priorità per il mondo agricolo. Ringrazio l’assessore Beduschi per essersi impegnato a essere un ambasciatore degli agricoltori lombardi», ha concluso Bulbarelli. I punti principali sottoposti in commissione sono stati 10, tra cui la riprogrammazione del green deal, garantire la libertà di impresa, la detassazione in agricoltura e le agevolazioni carburante agricolo.