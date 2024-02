Virgilio d’Oro: Palazzi e Allegretti ancora indecisi sulle benemerenze

MANTOVA – Doveva essere in dicembre, ma qualcosa si è inceppato. La consegna delle benemerenze comunali dette “Edicole di Virgilio” o “Virgilio d’oro” devono attendere ancora un po’. Ma quanto “poco” invero non si sa.

L’onorificenza ai mantovani distintisi in ambito artistico o sociale o sportivo è prerogativa della presidenza del consiglio comunale, e tuttavia a quanto pare l’ultima parola spetta al primo cittadino. Dalle indiscrezioni trapelate sinora parrebbe che un solo nome sia in pole position per ricevere (ma nel 2024) la benemerenza datata 2023: un riconoscimento alla memoria per il prorettore del Politecnico Federico Bucci. Per tutte le altre proposte è ancora nebbia fitta.

Il presidente Massimo Allegretti si storna di dosso ogni responsabilità: «Il sindaco non ha ancora deciso», dice. Ma il sindaco Mattia Palazzi va di carambola sul primo: «I vincitori li decide Allegretti. Presumo si farà a breve». E sarà pure a breve, purché si mettano d’accordo su chi deve decidere.