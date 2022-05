Ignazio Messina è il nuovo vice Questore della Provincia di Mantova

MANTOVA – Passaggio del testimone in Questura: dopo il trasferimento della dottoressa Maria Bruna Olivieri a Alessandria, da oggi il nuovo Vicario del Questore della Provincia di Mantova sarà il dottor Ignazio Messina, bellunese, già Vicario del Questore di Fermo. Nella Polizia di Stato dal 1986, dopo avere superato il Corso di formazione, ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Bolzano e, successivamente, ha diretto diversi Uffici tra i quali il Nucleo Prevenzione Crimine Lazio – Sezione di Firenze, in seguito, è stato Dirigente dell’Ufficio Personale nella Questura di Reggio Emilia; nel prosieguo della sua carriera ha ricoperto gli incarichi di Capo di Gabinetto, Dirigente della Divisione Anticrimine, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale alla Questura di Modena e ha diretto, inoltre, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi. Nell’accogliere il nuovo Vicario il Questore Giannina Roatta ha formulato i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni mantovane