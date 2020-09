Mazzali (FdI): Po.Pe, portato a termine accordo di programma per finire il terzo e quarto lotto

MANTOVA “Oggi è stato portato a termine l’accordo di programma per finire il terzo e quarto lotto del Po.Pe. (la Poggio Rusco-Pegognaga) durante un incontro a cui ho partecipato insieme all’assessore regionale Claudia Terzi, alla mia collega in Consiglio regionale Alessandra Cappellari e ai sindaci Fabio Zacchi di Poggio Rusco e Luca Malavasi di Quistello.

Dopo gli stanziamenti per la variante di Goito, anche in questo caso Regione Lombardia ha lavorato con molto impegno per il territorio Mantovano e in particolare per le infrastrutture e la viabilità. Ringrazio l’assessore che è venuta personalmente all’incontro, a garanzia dell’impegno di tutta la Giunta”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia