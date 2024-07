In Comune una delegazione della Ong Pobic Odv che ha aiutato tre bambine ugandesi ad essere operate al cuore in Italia

MANTOVA L’assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini, lunedì 29 luglio, ha ricevuto, nella sala Consiliare del Municipio, il presidente della Ong Pobic Odv Paolo Novellini, affiancato da alcuni volontari, attualmente nel territorio mantovano per il progetto “Cuore Aperto”, che ha lo scopo di aiutare a curare dei bambini indigenti con gravi difetti cardiaci che richiedono un intervento chirurgico urgente. Presenti, infatti, anche tre bambine ugandesi, accompagnate dalle loro mamme, da poco operate al cuore all’ospedale pediatrico specializzato in cardiochirurgia Giannina Gaslini di Genova, convenzionato con l’Ong.

Una delle mission di Pobic, infatti, consiste nell’aiutare i bambini malati nei Paesi del Terzo Mondo (Nigeria, Uganda, Marocco, Costa d’Avorio, etc), portarli in Italia per le cure necessarie, guarirli, e successivamente favorire l’adozione a distanza per garantire loro un futuro certo.

“Oltre 60 bambini sono stati operati con successo negli ultimi anni – ha sottolineato il presidente Novellini –, e più di 400 sono stati visitati grazie al nostro impegno, sempre in collaborazione con l’ospedale Gaslini di Genova. Invitiamo i mantovani a donare un piccolo contributo per l’adozione a distanza dei bambini, che è molto importante per dare a questi medicinali, visite mediche e specialmente un’istruzione”.

“Le iniziative messe in atto dell’associazione Pobic – ha detto Caprini – sono molto importanti e significative. Vi siamo vicini e vi ringraziamo per l’impegno che mettete in aiuto delle persone dei Paesi più poveri, specialmente in soccorso dei più piccoli”.

Pobic Odv è un’organizzazione non governativa iscritta all’Aics (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). La Pobic ha la sede operativa a Bozzolo. Informazioni su donazioni e adozione a distanza sul sito Internet www.pobic.org .