Inaugurato l’albero di piazza Martiri

MANTOVA Un passo in più per entrare nel pieno delle festività natalizie: si è acceso ieri mattina l’abete in piazza Martiri di Belfiore, donato dal Comune di Bressanone. All’appuntamento, che diventa sempre più un incontro per tutta la comunità, hanno preso parte il vice sindaco Giovanni Buvoli, con gli assessori comunali Iacopo Rebecchi, Serena Pedrazzoli e Alessandra Riccadonna. Da vent’anni ormai prosegue la collaborazione con il Comune di Bressanone – rappresentato dal vice sindaco Ferdinando Stablum – che segna anche una fusione tra le culture dei due centri, rivolta soprattutto ai più piccoli, ieri presenti per l’occasione, affinché possano crescere mantenendo una mentalità aperta.

La manifestazione è stata completata dai canti natalizi eseguiti dal coro delle classi terze della scuola primaria “Pomponazzo” e dall’ensemble strumentale degli allievi dell’istituto secondario di primo grado a Indirizzo Musicale “Alberti”, presentati al pubblico dal piccolo Filippo. “Ninna Nanna”, “Oh Albero” e “Auguri di Buon Natale” sono stati brani scelti, seguiti da “Lo Schiaccianoci”, “Marcia” e “La Danza della Fata Confetto”.

Hanno partecipato all’iniziativa gli insegnanti dell’ “Alberti” Francesca Rossi, Francesca Corcella, Fernanda Garosi, Alessandro Pasotti e Carmelo Colajanni; della “Pomponazzo” Renata Gattini, Silvia Tellini, Federica Bellavio ed Emanuele Vivona, oltre alla dirigente scolastica Francesca Palladino.

Oggi proseguiranno le attività legate al Natale, con l’accensione delle luminarie. Ilperf